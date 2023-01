Pesca deportiva en BCS arranca de buena manera el 2023

Gran optimismo se vive en el ámbito de la pesca deportiva en Baja California Sur en este inicio del 2023, pues existen buenos números en cuanto a reservaciones y tripulaciones llenas, generando así un bienestar en los servicios y provocando así mayores derramas económicas al destino.

Todo esto como resultado del trabajo realizado por las autoridades responsables de la vigilancia de las especies protegidas para la pesca deportiva, como lo es el Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (Fonmar), así como de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), esta última coordinada por Francisco Rubén Baiza Serrano, y las asociaciones de pesca deportiva como OCEAN y el comité de la Asociación Sudcaliforniana de Clubes de Caza, Tiro y Pesca, A.C.; así lo declaró el presidente de la Asociación de Propietarios de Embarcaciones de Pesca Deportiva, Glen Bercovich.

Bercovich resaltó que un factor de suma importancia para dicho incremento y resultado, ha sido el patrullaje en zonas de alto riesgo para este tipo de actividades ilícitas, así como las inspecciones que se realizan de manera constante.

Aprovechó para agradecer la vigilancia e inspección de Fonmar y Conapesca, quienes con acciones efectivas de logística en las revisiones han inhibido el abuso y depredación de los mares.



“No queda más que agradecer a la autoridad su trabajo”, comentó el dirigente.

Es de suma importancia que las embarcaciones sigan desarrollando esta atracción turística para que cuente con grandes bancos de ejemplares marinos para los torneos de pesca deportiva que iniciarán en febrero próximo, entre ellos, la continuación del serial Fishing in the Five.