Pesca deportiva paralizada y sin incentivos; cientos de familias en la incertidumbre y zozobra

Cabo San Lucas.- Jorge Téllez Landín, representante del Sindicato de Pesca Deportiva en Los Cabos, dijo que derivado a la pandemia mundial de coronavirus, las actividades de pesca deportiva fueron suspendidas hasta nuevo aviso, lo que afecta a cientos de familias que dependen de esta actividad, señalando que no dejarán sin empleo a los trabajadores, sin embargo recurrirán a los días solidarios, ya que no han visto ningún tipo de incentivo por la autoridad.

Explicó que los pescadores que trabajan en el área de Marina Fundadores son más de 200 colaboradores, mismos que verán truncada su economía, esto entre capitanes, marineros y armadores, eso sin contar las demás embarcaciones existentes en los peines de la marina.

“Va para largo esta crisis, por lo menos de 2 a 3 meses, eso si bien nos va; no habrá ingresos para nadie, obviamente el dueño de la flota tendrá que seguir pagando capitanes, marineros y el espacio en la marina, es una cadenita que se nos viene muy difícil”.

Puntualizó que no despedirán a nadie, sólo que tendrán que aplicar los días solidarios; probablemente algunos colaboradores no trabajen 3 días, “por lo que estamos viendo cómo acomodamos porque no hemos visto nada de incentivos”.

Destacó que vienen tiempos difíciles que harán complicado el salir adelante, “hay que seguir pagando rentas para las embarcaciones y todo lo demás, es una industria que se nos paralizó completamente debido a que Los Cabos es un destino turístico cien por ciento; así que, si no viaja la gente, lógico, no va a haber negocio”.