Pescadores deportivos a la deriva y sin apoyos

El colmo viven la depredación de especies reservadas a la pesca deportiva

Cabo San Lucas.- Clicerio Mercado, coordinador en México de los Torneos de Pesca Beesbe’s, detalló que la eliminación del estímulo fiscal en el diésel marino, es un perjuicio única y exclusivamente para la pesca comercial debido a que la pesca deportiva es considerada una actividad terciaria, es decir de servicios no productiva, por lo que las personas dedicadas a esta labor deportiva no tienen ningún tipo de incentivo por no ser primordiales o esenciales y que aunado a la depredación de las especies reservadas a la pesca deportiva y el mantenimiento de las embarcaciones la crisis es atroz.

“El daño es tremendo, la pesca deportiva no tiene ningún apoyo, no es susceptible de incentivos por parte del gobierno federal un productor agrícola tiene apoyos, un pescador llamado de sustento o de pesca comercial tiene apoyos, la pesca deportiva no y como repito no es considerada una actividad productiva primaria cómo criar ganado, sembrar maíz mismas que son actividades consideradas imprescindibles.

Otra situación que preocupa, dijo, es la pesca ilegal registrada en litorales Sudcalifornianos, sobre todo en áreas dedicadas a la pesca deportiva y áreas naturales protegidas, dolor de cabeza que en esta pandemia se ha acentuado y que no tiene freno debido a que las leyes se han convertido en letra muerta.

“El daño que ha hecho la pesca declaradamente ilegal y no nada más dañando la pesca deportiva, tenemos muchísimas instancias en que el que las embarcaciones de pesca comercial entran a áreas naturales protegidas, a parques marinos a depredar y en el que las constantes quejas de las embarcaciones pescando dentro o muy cerca de las zonas prohibidas, así que el daño a los litorales y pesca deportiva es mucha, independientemente de lo que vino a provocar la pandemia.