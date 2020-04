“Pescadores han aprovechado la contingencia para infringir las reglas” Mario Leal

San José del Cabo.- Mario Leal, representante de la cooperativa de pesca Leal en La Ribera, reveló que derivado de la contingencia sanitaria que se vive por el Covid-19, y al no haber inspección y vigilancia en los litorales de Cabo del Este, algunos pescadores están aprovechando la situación para hacer uso indebido de los mares así como violentar las reglas al hacer uso de artes de pesca que están prohibidas.

“Incluso hay embarcaciones menores que se van al mar y sacan 3 o 4 marlins sin permiso, y no hay autoridades que los detengan, incluso hay otros por el lado de Los Frailes también echando trampas y artes de pesca que no están permitidas, aprovechando pues la situación de que no hay inspección y vigilancia, por lo que fuera bueno que les pegaran una recorrida o cuando menos una llamada de atención a esas gentes que no quieren hacer caso a las reglas que pone la Conapesca”.

Además, señaló Mario Leal que desgraciadamente es muy frecuente ver a estos pescadores infringiendo las reglas.“Nosotros miramos estos pescadores que frecuentemente infringen el reglamento, lo que pasa que las autoridades no los miran, porque estas personas están bien organizadas, porque para cuando la interceptora o las autoridades llegan a un punto, ellos ya se retiran porque previamente les avisan vía telefónica o por radios, el caso es que es una cadena de personas que andan infringiendo la ley”.Reiteró que los pescadores se encuentran muy bien comunicados y organizados para evitar que las autoridades correspondientes detecten dichas acciones:

“Por poner un ejemplo, cuando andan pescando ilegalmente en Los Frailes, cuando la interceptora llega ahí, ya saben ellos que vienen y tiran sus artes de pesca prohibidas y se retiran, y nosotros como pescadores sí los miramos pero no tenemos ninguna ingerencia o autoridad para llamarles la atención”.