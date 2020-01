Pese a bajas temperaturas playas de Los Cabos en excelente condiciones

Los Cabos.- En últimos fechas la temperaturas en Los Cabos han disminuido, no obstante las playas se encuentran en excelentes condiciones para recibir a sus visitantes indicó el director de Protección Civil Erik Santillán, quien agregó que en los balnearios de este municipio se puede realizar todo tipo de actividad acuática sin que represente riesgo para la población

’’Nuestras playas están aptas para realizar actividades acuáticas, no representan riesgo para la población, por el momento no hay condiciones de altos oleajes, lo que si se debe de tomar en cuenta es que algunas playas no son aptas para nadar sobre todo en San José del Cabo, a excepción de la comunidad de La Playa y Palmilla, el resto no son seguras para nadar mejor dicho’’.

El funcionario indicó que es importante atender las recomendaciones en las playas y sobre todo verificar el color de las banderas.

“La bandera Verde significa playa abierta al publico, amarillo precaución por oleaje, rojo prohibido, blanco por agua malas, la de color negro playa clausurada o que hay riesgos y la azul de certificado de calidad”.