Pese a fallo de la SCJN, prevalece conflicto en el Congreso de BCS

La diputada Daniela Rubio Avilés, acusó desacato de diputados de la fracción del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Partido del Trabajo (PT), tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Rubio Avilés, aseguró que fue notificada oficialmente, el jueves a las 2 de la tarde, para reintegrar el Congreso local con los 21 diputados propietarios, y ese mismo día convocó a una sesión extraordinaria de manera urgente para retomar la sesión del 17 de marzo como mandato del máximo tribunal del país, sin embargo el inmueble estaba cerrado, bajo llave, y no pudieron entra a sesionar.

Al respecto la legisladora, calificó esta actitud como un desacato al resolutivo de la Suprema Corte por parte de los morenistas, quienes por la mañana en conferencia de prensa anunciaron que acatarían en el fallo, aun cuando no estaban de acuerdo y le apostaban al resolutivo final, por lo que convocaron a las 11: 00 de la mañana para retomar la sesión tal y como lo ordenó la SCJN con la ausencia de los 8 diputados de oposición, que estaban suspendidos antes del fallo.

Debido a que las puertas del Congreso estaban cerradas, los diputados decidieron llamar a un notario público quien dio fe de la situación. Al respecto la diputada Daniela Rubio Avilés, consideró que la actitud por parte de los diputados no le abona a la solución del conflicto.

Por la mañana a los 13 diputados de Morena y del Partido del Trabajo, después de la conferencia de prensa, realizaron una sesión donde fue destituida por tercera vez del cargo Daniela Rubio Avilés como presidenta de la mesa directiva del Congreso local.

La propuesta fue presentada por la diputada de Morena, Rosalba Rodríguez López, y votada a favor por la mayoría, bajo el argumentó que la actitud subordinante del Ejecutivo del Estado con respecto al Congreso local fue promovido por la presidenta de la Diputación permanente del receso, Elizabeth Rocha periodo que concluyó el 15 de marzo y auspiciado por Daniela Rubio Avilés, quien asumió ese mismo día el cargo de presidenta de la mesa directiva al inicio del actual periodo ordinario.

En el relato consideró que la presidenta entrante fue omisa al no pedir el retiro de la policía estatal de las instalaciones del recinto legislativo, lo que implica una situación grave que no permite que se conduzca con la imparcialidad que requiere el cargo de presidente de la mesa directiva, y en consecuencia fue omisa al no emprender acciones que garantizarán de manera expedita y eficaz la independencia y autonomía del poder público.

Por lo que pido su remoción en dicho cargo, en su lugar quedó nuevamente Mercedes Maciel Ortiz. La diputada Rodríguez López, dejó en claro que la sustitución de la diputada Daniela Rubio no se debe a violencia política de género, sino a la conducta omisa.

Al respecto Daniela Rubio Avilés consideró que es inválida la sesión de los 13 diputados toda vez que fue notificada hasta las 2 de la tarde a reintegrarse a la presidencia conforme la suspensión lograda por el gobernador, Carlos MEndoza Davis, ante la SCJN.