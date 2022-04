PGJE establece recomendaciones para unas vacaciones seguras

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) emitió una serie de recomendaciones para quienes desean disfrutar de una temporada vacacional con su familia, en especial a quienes deciden salir de sus hogares unos días.

Especialmente en temporada vacacional, como lo es Semana Santa o épocas decembrinas, incrementa significativamente el robo a casa habitación, por lo que es importante tomar medidas de disuasión para que, en caso de que usted sea blanco de algún delincuente, a este le cueste trabajo realizar el delito.

Por ello, para unas vacaciones seguras la PGJE, establece las siguientes recomendaciones:

Refuerza todos los accesos a tu domicilio tales como tragaluces, ventanas, puertas de acceso y bardas: realizar esta medida, hará que el asaltante se demore más tiempo y haciendo más difícil en querer ingresar a su hogar.

Instala mirillas en puertas de entrada a su casa, para fácil identificación de las personas que tocan: Es importante revisar quien toca a su puerta, en especial instruir a los niños en casa ser precavidos en ese punto, evitando ser víctimas de daños o lesiones.

Procura tener iluminación suficiente en la entrada, patios y parte posterior de su hogar: Una casa bien iluminada no fácilmente puede ser blanco a ser asaltada. En ausencia de iluminación, es propicio a que los delincuentes aprovechen el no ser percibidos y no tener testigos para vulnerar a su víctima.

Estas son unas de las recomendaciones que establece la Procuraduría General de Justicia del Estado, esperando que estas vacaciones de saldo blanco en todos los aspectos de seguridad y bienestar en la entidad sudcaliforniana.