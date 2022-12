Pide alcalde a trabajadores de OOMSAPAS que dejen la grilla y se pongan a trabajar

Fue a través de una transmisión en vivo que realizó el alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro, realizó un llamado a trabajadores del Organismo Operador de Agua Potable (OOMSAPAS), para que continúen reforzando los trabajos de la dependencia. Esto se dio después de que edil cabeño dio lectura a un comentario en relación a la falta de agua en la colonia Las Palmas, en Cabo San Lucas.

“A ver, Carlos Najera -¿Por qué no hay agua en Las Palmas?- No dicen en que parte, pero desde el 22 de octubre. No puede ser posible, porque estamos bajando a 15 días el tandeo. Alguien no está haciendo las cosas bien ahí. ¡Hay que revisar, no hay pretextos! ¡Por favor, revisen eso!”, comentó el alcalde.

Minutos más tarde, el gerente de OOMSAPAS en Cabo San Lucas, Carlos Nájera, respondió que el fallo se debió a un problema en la bomba en el rebombeo de la “EB2”.

Posteriormente, el presidente municipal intensificó el llamado al organismo y exigió que la falla sea arreglada lo más pronto posible. Asimismo, pidió que se agilice la manera de suministrar el agua para la colonia antes mencionada.

“¡Ahí está la falla, arréglenla! Si no van a mandar el agua a través de la red, porque no sirve la bomba, mándenla en pipas, pero ¡resuélvanlo! No me atrasen el servicio en las colonias. Amigo gerente de Cabo San Lucas, por favor, atiendan. Si hay que intervenir para agilizar la compra de algo, estamos 24/7 y también mi teléfono; solamente cuando estoy en reuniones no contestó, pero por favor, ayúdenme a poderles ayudar.

“Yo le voy a pedir al director Tadeo Ramírez de OOMSAPAS, de Operación y Mantenimiento, que se coordine más con el coordinador de OOMSAPAS en Cabo San Lucas, para que puedan atender las cosas. No quiero rencillas personales. No quiero que nada los distraiga que no sea el trabajo que deben de hacer por el bien de los ciudadanos y por supuesto, que se tiene que informar.

Infórmele al coordinador de Cabo San Lucas, Carlos Najera, sobre la situación que guarda el sistema de OOMSAPAS y lo que se está haciendo. Si se retrasa el agua que se manda de San José del Cabo, informen, por favor. De esta manera, se pueda informar. No es posible que desde octubre y hasta ahora, lo estén reportando. 22 de octubre en Las Palmas.

Pretextos no quiero, quiero soluciones, si no pueden, díganme para buscar quien sí pueda. Pero no podemos estar anunciando un tandeo y que no me lo cumplan, por favor, ¡pónganse la pilas! Cerremos el año fuerte y a trabajar que se ocupa, no hay otra”.