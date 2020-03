Pide AMLO seguir recomendaciones para evitar colapso de hospitales

(Notimex).- El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a pedir a los mexicanos seguir las recomendaciones de sana distancia ante la pandemia del COVID-19 luego que en el país llegaron a 12 los muertos por esta enfermedad.

El mandatario federal advirtió que si la tasa de contagios se sale de control serán insuficientes los hospitales y equipo médico para atenderlos.

“Si no nos cuidamos, si no nos retiramos a nuestras casas y nos cuidamos, entonces puede pasar esto: se nos van a disparar los casos de infección, se nos van a saturar los hospitales, no nos van a alcanzar las camas los hospitales, aún cuando estamos preparados para recibir a miles, pero esto va hacer algo desbordante”, alertó el mandatario federal en un video difundido en redes sociales.