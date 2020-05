Pide Gobernador cuidar de las madres y quedarse en casa

La Paz.- Quedarse en casa y no visitar a la mamá o a las abuelas este Día de las Madres pide el gobernador Carlos Mendoza Davis.

El mandatario, mediante un video que publicó en sus redes sociales, pidió a los sudcalifornianos ser conscientes y celebren a la distancia a fin de cuidarlas.

“Este 10 de mayo demostremos cuánto queremos a nuestras mamás dándoles un regalo de vida. Pronto llegará el momento para estar con ellas, para festejarlas, pero ahora es tiempo de cuidar su salud, hagámoslo. De corazón, ¡muchas felicidades a todas!”.

El mandatario enfatizó en su petición de que este año no se visite a las mamás para no exponerlas, “no expongamos a ese ser especial, protejámosla quedándonos en casa”, insistió.

De esta manera pidió quedarse en casa y en vez de visitarlas en su casa, hablar vía telefónica o a través de otros medios de comunicación con ellas.