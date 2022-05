Pide diputada del PRD reforzar las políticas públicas con recursos presupuestales

diputada María Luisa Ojeda González, se pronunció este martes porque se dimensione el impacto de las cifras y datos nacionales en Baja California Sur, para reforzar las políticas públicas con recursos presupuestales suficientes, avanzando en la prevención, atención y erradicación de los diversos tipos y modalidades de violencias.

En tribuna, aludió que en México, el aumento registrado para el año 2021 pasó de un promedio de 9 a 10.5 y 11 feminicidios diarios, según datos de la ONU, posicionándonos –como muestran los datos señalados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) como el año con más feminicidios en la historia de nuestro país, al tiempo de reconocerse la cifra de 2 mil 747 asesinatos de mujeres como “homicidios dolosos”, “de esta es la magnitud del grave problema que estamos enfrentando el 52 por ciento de las mujeres mexicanas”.

Así mismo, para que, en el Congreso local se construyan alianzas y los consensos para trabajar en unidad en este tema que debe ser “urgente y de obvia resolución” en la agenda de este Congreso, por el derecho a garantizar una vida libre de violencias: primero las mujeres y las niñas.

En el marco de la Campaña naranja ÚNETE para actuar, promover y prevenir la violencia, pidió que las niñas y las mujeres sean realmente consideradas los rostros principales de la transformación de este país, sin que se escatimen acciones y presupuestos que les garanticen una vida libre de violencia.

“No se puede hablar de transformación, si no se generan las condiciones necesarias para una cultura de paz social… No se puede hablar de transformación en este país, cuando no hay seguridad para que nuestras hijas regresen seguras a casa… No se puede hablar de transformación en este país, cuando el discurso dista en mucho a una realidad donde la impunidad desalienta la denuncia y las re victimiza a quienes a “Cada hora, en promedio, solicitan apoyo para ingresar a un refugio por situaciones de violencia y no son escuchadas por las instituciones gubernamentale”.

Así mismo, enfatizó que los municipios del norte siguen permaneciendo en el olvido, al no contar con la infraestructura necesaria para brindarles atención y seguridad a las víctimas y a sus hijas e hijos.

A través de un pronunciamiento, previo a la conmemoración del "Día Naranja" que es el día 25 de cada mes, añadió que no se puede hablar de transformación, si no se generan las condiciones necesarias para una cultura de paz social, o cuando no hay seguridad para que nuestras hijas regresen seguras a casa, cuando el discurso dista en mucho a una realidad donde la impunidad desalienta la denuncia y las re victimiza a quienes a "cada hora, en promedio, solicitan apoyo para ingresar a un refugio por situaciones de violencia y no son escuchadas por las instituciones gubernamentales".

En Baja California Sur, los municipios del norte siguen permaneciendo en el olvido, al no contar con la infraestructura necesaria para brindarles atención y seguridad a las víctimas y a sus hijas e hijos.