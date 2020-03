Piden activistas no incinerar residuos durante pandemia de coronavirus

Medio Ambiente (Notimex).- El Ministerio de Sanidad de España ordenó el pasado 22 de marzo la gestión de los residuos de sitios en contacto con el COVID-19, los cuales deben depositarse en los contenedores para ser incinerados.

Sin embargo, la organización Ecologistas en Acción considera que esta medida no es lo más sano y que hay alternativas.

“Las fábricas de cemento no son las instalaciones adecuadas para quemar estos residuos, porque no están diseñadas para eso y no tienen suficientes sistemas para reducir la contaminación atmosférica añadida que generará, porque ningún horno está preparado para que las bolsas de basura puedan introducirse sin ningún tratamiento previo (trituración, fragmentación) en el quemador principal ni en el precalcinador”, explica.