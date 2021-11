Piden cancelar a Chris Pratt por publicar que su hija nació sana

Parece chiste pero es verdad, recientemente se abrió una extraña petición en redes sociales, para cancelar a Chris Pratt por darle la bienvenida a su segunda hija, junto Katherine Shwarzennegger, la hija de Terminator.

Parece chiste pero es verdad, recientemente se abrió una extraña petición en redes sociales, para cancelar a Chris Pratt por darle la bienvenida a su segunda hija, junto Katherine Shwarzennegger, la hija de Terminator.

Este jueves 4 de octubre el actor publicó una fotografía junto a su actual pareja, anunciando el nacimiento de la pequeña “Lyla”, en donde mencionó que “nació sana y hermosa”, lo que enfureció a miles de internautas que lo tacharon de insensible y pidieron sacarlo de futuros a través del hashtag #ChrisPratt.

“¡Miren cómo me observa! Quiero decir, ¡encuentren a alguien que los mire así!… Nos conocimos en la iglesia. Me ha dado una vida increíble, una hija hermosa y saludable….Su cumpleaños en unas 6 semanas. Entonces, si no le consigo nada, le diré que mire hacia atrás en esta publicación. Te amo cariño”, se lee en su publicación de Instagram.