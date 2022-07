Piden choferes de taxis 130 concesiones

Taxistas de La Paz exigen al Gobierno del estado la entrega de concesiones a choferes que tienen más de quince años de antigüedad en la profesión. En este sentido, el presidente de Choferes de BCS Unidos por un Mejor Servicio A.C., Bacilio Camacho Benítez, indicó que es injusto que mientras ellos pelean por una concesión los conductores de plataformas digitales trabajan sin estar regulados.

“Para pedir 130 concesiones tenemos batallando casi tres años. Teníamos muchas esperanzas de que el gobernador Víctor Castro nos atendiera pronto, pero están pasando los días. Por 130 concesiones hemos batallado lo que ustedes no se imaginan. El Uber llegó con 5,000. No hubo ninguna restricción […] Uno de los motivos imprescindibles para dar un buen servicio es ser concesionario: no pagar renta, que no haya fuga de dinero. Con la competencia tan fuerte el pagar renta nos hace débiles”, explicó.