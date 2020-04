Piden contratar y proteger a médicos que atienden COVID-19 en Edomex

(Notimex).- La secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Mónica Bautista, exigió a los gobiernos Federal y del Estado de México la contratación de médicos que atienden casos de COVID-19 en esa entidad.

Demandó al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) dar respuesta a las carencias de los médicos, sobre todo a lo que les restringieron el convenio laboral de Seguro Popular, ahora Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), a partir del 1 de enero de 2020 y actualmente los tienen trabajando en los hospitales para atender el coronavirus sin contar con prestaciones de ley.

La legisladora comentó que médicos que laboran en hospitales del ISEM han expuesto que el contrato que les ofrecía la dependencia de salud se denominaba “Contrato de Seguro Popular no Regularizado”, el cual no les proporcionaba ningún tipo de prestación laboral, y la situación empeoró a partir del cambio de régimen al Insabi, ya que no les renovaron contrato.

De acuerdo con cifras de personal que fue contratado el año pasado en el esquema de Seguro Popular, y que en este 2020 no les fue renovado, representan alrededor de 20 por ciento del total de médicos en todo el sector salud del Estado de México adscritos al ISEM, con salarios menores a ocho mil pesos por quincena.

Mónica Bautista indicó que los médicos que carecen de contrato vigente y que están laborando en diversos hospitales como los generales de Tlalnepantla; el de La Perla, en Nezahualcóyotl; Valle de Chalco, Toluca y Tultepec, por citar algunos, no cuentan con las prestaciones de ley, por lo que si presentan algún riesgo durante la pandemia carecen de seguridad social.

Explicó además que los médicos y enfermeras que trabajan en hospitales del ISEM han exigido que se les proporcione el material adecuado para protegerse al atender a pacientes con COVID-19, demanda que al momento no ha sido atendida por las autoridades.

“Lamentablemente las consecuencias ya se están presentando por los contagios por la falta de equipo de protección, incluso pérdidas humanas, tal es el caso del jefe de Urgencias del Hospital General de La Perla, Miguel Ángel Girón Guzmán, quien fue contagiado ejerciendo su profesión”, agregó.

Ante ello, demandó al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y al secretario de Salud y director general del ISEM, Gabriel J. O’Shea Cuevas, para que otorguen el equipo de protección a los médicos de La Perla y el resto de hospitales del Estado de México, y se les garantice su seguridad ante la atención médica que ofrecen a los pacientes de coronavirus.