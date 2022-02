Piden crear red similar al Metrobús en lugar de aplicar el “Hoy No Circula”

El tráfico se convirtió en uno de los principales retos a vencer. Cámaras empresariales, autoridades y ciudadanos han señalado que es importante establecer mesas de trabajo para poder solucionar este grave problema.

Próspero Tapia, presidente del Colegio de Arquitectos de Los Cabos, explicó que el problema del tráfico se centra principalmente en la entrada tanto de San José del Cabo y Cabo San Lucas, a pesar de que se cuentan con proyectos ejecutivos, el presupuesto no se ha podido concretar para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pueda realizar dichas obras para poder desahogar las vialidades.

“Tenemos dos cuellos de botella muy importantes que están en las entradas de los dos pueblos dónde urgen dos obras dónde el tránsito fluya adecuadamente. Si se han hecho algunas propuestas, pero se requiere de la coordinación de todas las autoridades municipales, de todos los colegios y de la SCT. El presupuesto no se ha logrado concretar para poder hacer estas obras que ya son mayores; no se tiene el presupuesto dispuesto para poder hacer una cosa de este tipo”.

Referente a la propuesta que realizará al Centro de Estudios Integrales de Innovación y Territorio sobre la posible creación del programa “Hoy no circula”, el Colegio de Arquitectos comentó que esto no solucionaría el problema si no se cuenta con un adecuado transporte público. El municipio necesita ampliar su oferta de transporte para poder disminuir los embotellamientos que se han registrado en los últimos días.

“Oigo por ahí alguna voz que dice que quieren implementar el hoy no circula, pero para poder hacer esto es lamentable para un lugar como este; aunque si estoy de acuerdo que la movilidad es crucial en un destino turístico. Se requeriría que estuviera fortalecido los medios de transportación masiva cosa que no hay, necesitamos comenzar a fortalecer los medios de transportación masiva”.

Dentro de las propuestas que plantea el representante del Colegio de Arquitectos es crear una red de transporte semejante a la línea de Metrobús que se cuenta en la Ciudad de México. Está sería una medida emergente que ayudaría a la disminución del tráfico en la ciudad.

“Estoy pensando en medidas emergentes, porque realmente necesitamos empezar hacer algo. En dónde se pueda poner un carril destinado aún camión que tenga horarios, y que sepa la gente cuando lo toma, a qué hora va regresar, tomarlo, etc. Para que pueda decidir dejar su coche”.

Mientras se busca una solución al problema la ciudadanía se cuestiona ¿Cuánto más soportan las vialidades la carga vehicular? ¿Es viable seguir utilizando el automóvil en la ciudad? Estas seguirán siendo las preguntas sin resolver por parte de las autoridades que no han encontrado una solución al problema.