Piden credenciales estudiantiles físicas en Los Cabos

Ante el próximo aumento de la tarifa del transporte público en Los Cabos y con un incremento de denuncias por parte de a quienes no se les respeta el descuento a estudiantes, CPS Noticias sostuvo una entrevista con Adriana López Monje, presidenta de la Asociación de Padres de Familia en Los Cabos, para conocer el punto de vista de los padres, quienes se muestran preocupados de la falta de un documento que identifique a sus hijos como estudiantes.

“Creo que el tema de las credenciales sería bueno por muchas razones. Hace tiempo se vio en la administración de Felipe Calderón, hubo una intención de darles cédulas de identificación a los menores y por medio de las escuelas se estaba otorgando, de hecho, hubo toda una generación que contó con esta cédula de identidad con fotografía, parecida a una credencia de elector, pero no tenía datos personales simplemente traía su nombre”.

El tema de la credencialización de los estudiantes no solo es de beneficio para los descuentos en el sistema del transporte público, de acuerdo a López Monje esta identificación será de beneficio para la seguridad de los menores; no obstante, se debe cuidar la información sensible que contenga dicho documento.

“Es importante que todas las instituciones entreguen físicamente sus credenciales, no solamente para el tema del transporte, sino para cualquier emergencia identificación por lo menos si no tienen los datos de su hogar, que sería sensible para algunos padres de familia, por lo menos de qué institución si son y con eso es más que suficiente para que el sistema de transporte colectivo o de todo tipo de transporte público, pues tomen consideración el precio de descuento que se le hace a los jóvenes a los niños y a las niñas”.

Para finalizar, Adriana López Monje, presidenta de la Asociación de Padres de Familia en Los Cabos, mencionó que la expedición de credenciales puede ser un parteaguas para diferentes beneficios que puedan obtener los estudiantes, esto si empresas relacionadas a la educación se encuentran interesadas en brindar descuentos para los estudiantes, tales como papelerías, librerías o bien venta de uniformes.