Piden diputados dar solución a altos costos del servicio de agua

Foto: Bismarck Moyrón

La Paz.- Ante la queja que han manifestado un grupo de instituciones de Educación Media Superior y Superior por los altos incrementos en las tarifas de agua, principalmente en la Capital de Baja California Sur, diputados de la Fracción Parlamentaria del Partido Encuentro Social presentaron una Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a los presidentes municipales de los cinco Ayuntamientos a buscar alternativas y soluciones a esta problemática.

En ese tenor, exhortó a los alcaldes Armida Castro Guzmán, Rubén Muñoz Álvarez, Walter Valenzuela Acosta, Arely Arce Peralta y Felipe Prado Bautista, de Los Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé, respectivamente, para que “se establezcan las estrategias, mecanismos y propuestas de solución a la problemática de los altos e irregulares cobros del servicio de agua potable y alcantarillado que afecta seriamente a los planteles de Educación Media Superior y Superior del Subsistema Homologados” de Baja California Sur, dijo Rigoberto Murillo Aguilar, diputado local de dicha Fracción Parlamentaria.

El legislador expuso que, aun cuando el acceso al agua es un derecho universal, la realidad es que los Organismos Operadores que proporcionan el servicio de agua potable en los Municipios.

“Están efectuando cobros muy altos para escuelas de educación media superior y superior”.

Entre las que mencionó y que están sufriendo alguna afectación son CBTIS 62, CBTIS 230, CETMAR 04, CEB 8/2, Instituto Tecnológico Nacional de México Campus La Paz, CECATI No. 39, Brigada de Educación para el Desarrollo Rural No. 55.

Detalló que este problema ha generado altos adeudos, en algunos planteles se deben ya millones de pesos. Sostuvo que “lo lamentable” es que el tema se debe a que el cobro del servicio de agua potable y alcantarillado se efectúa bajo la tarifa de Usuarios Comerciales, “como si las escuelas fueran empresas o negocios”, dijo.

Sin embargo, resaltó que estas escuelas, al no tener recursos asignados por la Federación para el pago del servicio de agua potable, lo hacen con ingresos propios que son producto de la cooperación voluntaria de los padres de familia; pero, al no ser obligatoria esta cooperación, no se obtienen recursos suficientes, sumando que estos planteles son integrados por alumnos que provienen de familias de niveles socioeconómicos bajos