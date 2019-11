Piden habitantes de Chula Vista recolección de basura

Cabo San Lucas.- José Fortino Bueno, habitante de la zona fraccionada de Chula Vista, dio a conocer que los vecinos carecen de una adecuada recolección de basura y es que personal de Servicios Públicos no se llevan todos los desechos, al contrario, los dejan regados en la vía pública.

El adulto mayor pidió a las autoridades municipales coloquen contenedores en varios puntos de la zona fraccionada para evitar focos de infección, debido a que el conjunto habitacional es un verdadero muladar.

“Lo que sufrimos es que el servicio de limpia cuando viene, sólo se lleva algunas bolsas, mientras las que están rotas ni caso les hacen, lo que significa que su servicio no es bueno, si pusieran contenedores otra cosa sería”, dijo habitante de la zona.

Aseveró que otro de los serios problemas es que además de los animales domésticos que hacen tiradero con la basura también llegan vacas y caballos a romper las bolsas con desechos, “aunque los desperdicios estén en parte alta, llegan las vacas y caballos y hacen un basurero”.

Concluyó que antes él realizaba los trabajos de recolección de basura dentro de la zona fraccionada y la depositaba en un espacio destinado a la basura, para que el camión recolector llegara derecho al depósito y recogiera los desechos, sin embargo de un tiempo para acá autoridades municipales le prohibieron trabajar, incluso fue advertido que de no hacer caso se procedería en contra de su persona.