Ciudadano pide a las autoridades más atención a derrames y fugas de agua

El señor Arturo Armenta, ciudadano de Los Cabos, a fin de dar su opinión sobre el alarmante problema de derrames y fugas en el municipio, se acercó al equipo de CPS Noticias para que a través de las cámaras, hacer un llamado al Organismo Operador del Sistema de Agua Potable de Los Cabos (Oomsapas) y que atienda la situación.

Destacó que el tema de los derrames no es el único tema preocupante, sino que también y pese a la carencia de agua potable, en diversas zonas esta corre como un rio en las calles y muchas veces pasan horas o hasta semanas para que puedan ser reparada.

“Está duro gastar el agua, nomas que se tira nada más así, sin provecho y la ciudadanía está batallando ahorita en San Lucas depende de aquí para el agua, según se yo y pues todavía que se tire, no alcanza, de por sí cuidándose y todavía tirándola pues menos”, mencionó.

En cuanto a su sentir por el incremento del servicio de agua potable, el ciudadano Arturo Armenta, manifestó que mucha población aún tiene muchos problemas económicos a raíz de la pandemia por lo que considera que elevar el costo del agua no es justo y asevera que la población no está de acuerdo.

“Todas esas cosas afectan a la población, yo como ciudadano pues no estaría de acuerdo en pagar tan alto precio por lo que no gasto; sería muy bueno que evaluaran los gastos del ciudadano para que, pues no pagaran tanto”, declaró.