Insuficiente infraestructura para la movilidad de personas con discapacidad

A la mesa de redacción de CPS Noticias llegó la petición de realizar un recorrido en San José del Cabo, a fin de observar, analizar y en consecuencia denunciar las condiciones de infraestructura para la movilidad de personas con alguna discapacidad o que se mueven en silla de ruedas.

A lo largo de la Carretera Transpeninsular, norte y sur, respectivamente, en una distancia de aproximada 4 kilómetros hacia el centro de esta ciudad, quien suscribe recorrió la carretera a pie para evidenciar la problemática que aduce la petición ciudadana. Encontramos deficiencias muy claras, desde lo más básico hasta lo más complicado para la movilidad a pie, con bastón, carriola y silla de ruedas.

El caso más recurrente es que no existe infraestructura, es decir, no hay suficientes rampas; en esos pocos casos existentes, no pintaron el logotipo o símbolo de discapacidad. Al continuar el recorrido se observan rampas bloqueadas con postes o montículos de arena o un simple camino que no lleva a ningún lado o se encuentra bloqueado.

En el caso de existir rampa, las aceras por las cuales nos movemos están repletas de obstáculos: postes de concreto y madera, así como postes de fierro con diversa señalética; puestos ambulantes, coladeras sin tapadera, escaleras, zaguanes abiertos, entradas y salidas de coches y todas clases de residuos y basura.

Según la página oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tras el Censo de Población y Vivienda 2020, actualizados a marzo de 2021, en el municipio de Los Cabos vivimos 351,111 personas, de las cuales el 3.2% tiene alguna discapacidad o algún tipo de problema para moverse.

La carretera Transpeninsular es una vía a veces derecha, a veces chueca o con curvas; a veces ancha y a veces más delgada; a veces con acotamiento y, o canaleta para el agua de lluvia, lugar por donde es difícil caminar. También, a lo largo de la misma existe un camellón que divide el sentido de dirección de los vehículos, mismo que a veces es delgado y otras más ancho, pero en todos los casos es necesario llegar hasta una esquina para cruzar la carretera.