Habitantes de Santa Rosa exigen que cárcamo sea retirado

Tras da a conocer que las aguas negras del cárcamo de Santa Rosa se están mezclando con el Estero Josefino, CPS Noticias volvió a la zona para conocer la opinión de los habitantes, al respecto el señor Cesar Alejandro Cabrera Solís afirmó que la situación es más que lamentable, por lo que exige a todos los involucrados a que cancelen y retiren las instalaciones.

Destacó que en 2017 compró la propiedad por la tranquilidad de la zona, tristemente en materia de olores no puede decir lo mismo.

“Me he dado cuenta que el olor del cárcamo empieza aproximadamente, fuerte, empieza como a las 5 de la tarde y son como un par de horas donde desbordan las aguas, entonces esto no es un cárcamo, es un estanque de aguas negras como tal, entonces si es mucho problema, se acrecenta más por que las instalaciones están en muy mal estado”, señaló.

Manifestó que, si bien no es especialista, a simple vista se ve que tienen un equipo deficiente, y en cuanto a las personas que lo operan no sabe si no saben hacer su trabajo o simplemente el tema los supera.

Ante el cuestionamiento de si han tenido algún acercamiento con los responsables, comentó que, en un principio, al detectar el problema corrió la voz en la zona, logrando reunir un gran número de firmas para que el tema fuera atendido, logrando así concertar una reunión con los encargados de la administración pasada.

“Tuvimos una reunión ahí en el cárcamo, vinieron las gentes que operan el cárcamo que es Oomsapas junto con Querencia ahí tienen un acuerdo comercial que me gustaría que investigaran más afondo porque es una situación más delicada, estuve en la sesión con el director de Oomsapas, cuando entraron igual los de Querencia, hicieron una minuta en donde se comprometían a ciertos acuerdos, yo la tengo ahí guardada, pero ahí se quedó”, enfatizó.

Expuso que durante la reunión se dijo que no se tenía el presupuesto para que las cosas mejoraran, situación que afirma es mentira pues el destino tiene el presupuesto, el punto es, en qué lo destinan.

Aseguró que los directores y especialistas que le han visitado aseguran que el problema es a causa de la mala inclinación entre el cárcamo y la planta, así como del mal funcionamiento del que llama estanque, no obstante, el problema es ya de salud pública y urge que le den solución, no excusas o soluciones a medias, pues antes del término de la administración pasada iniciaron trabajos para colocar una nueva tubería del cárcamo a la planta de tratamiento, acción en la que invirtieron una gran suma, pero no la concluyeron.

Aseveró que tal problema sin duda se debe a la incompetencia, pues pese que le ha dedicado tiempo y esfuerzo al tema mandado escritos y concertado reuniones con los involucrado, solo obtiene excusas.

Por todo lo anterior, dijo, “ahora una pregunta, las aguas de quien son, de la iniciativa privada o las administra el gobierno, es una situación delicada porque tendrían que ver quien opera la planta de tratamiento, los cárcamos, no nada más este, sino todos y por qué está involucrada la iniciativa privada y a que acuerdos llegaron porque entonces quiere decir que Oomsapas no puede actuar si no le dice la iniciativa privada que hacer, son acuerdo me imagino yo, por debajo del agua, porque si no vería resultados, la imagen urbana es pésima”.

Finalmente, llama a que cierren las instalaciones del intento de cárcamo y por supuesto que lo reubiquen pues con la salud de la gente no se debe de jugar y tan consientes están que cuando los invitó a cenar en el patio de su casa a las 6 de la tarde, la invitación por supuesto fue rechazada,

Cabe destacar que, durante una inspección en la zona por este medio periodístico, se nos quiso negar el acceso alegando que era propiedad privada, también nos percatamos de que rociaron el área con cal y lo rellenaron con arena, sin embargo, las aguas negras seguían borboteando mezclándose con el Estero Josefino.