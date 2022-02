Piden sanciones para personas que tiren basura en vía pública

A través de redes sociales, ciudadanos de Cabo San Lucas, denunciaron la problemática de desechos sólidos que vive la dársena, a pesar de que la situación es añeja, los empresarios han tratado de trabajar en conjunto con las autoridades, para evitar que las calles de la zona turística, se conviertan en rellenos sanitarios.

Empresarios de la zona centro de Cabo San Lucas, a través del presidente del Consejo Asesor de la Asociación de Empresarios de Los Cabos, Carlos Tinoco Balderas, mencionan que el principal problema es la falta de cultura y conciencia de la población en el tema del manejo adecuado de los residuos sólidos. Denuncian, que los negocios son los principales implicados en esta situación; quien al no contar con un servicio particular para la recolección de su basura, deciden tirarla en los basureros públicos que están diseñados exclusivamente para que los visitantes locales y extranjeros tiren sus residuos.

“Si bien lo he manifestado, no es el Ayuntamiento el que tira la basura a las calles, es la gente inconsciente que tira la basura en vez de llevárselo a su casa; son empresas, negocios, taquerías. Es muy fácil de detectar si realmente hubiera voluntad, es muy fácil detectar de quién es la basura. El tipo de ticket, se puede detectar de quién es la basura o a qué casa pertenece”.

El reglamento de la Dirección de Ecología, menciona en su artículo 40, que queda estrictamente prohibido tirar basura en la vía pública; en caso de que se sorprenda al ciudadano, este tiene que reparar el daño que ocasione el arrojar desechos sólidos. Además de una multa que va desde las 100 UMAS hasta las 20 mil.

En ese mismo sentido, el Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio en su artículo 70, fracción dos; detalla que el ciudadano que se sorprenda tirando o incinerando basura, será acreedor a una multa que va desde las 30 hasta las 150 UMAS.

Por este motivo, los empresarios solicitan a las autoridades ser más enérgicas en las sanciones que aplican a los ciudadanos que son sorprendidos tirando basura.

“Yo lo he manifestado y lo he sugerido; el día que implementen multas a la gente que tira basura en la vía pública, se acaba el problema. Se reduce impresionantemente; si yo me entero que al vecino le implementaron una multa de 80 mil pesos o lo llevaron a la cárcel”.

“Si pudiera realmente reducir esa problemática; no quisiera que me pusieran una multa y mejor espero al camión.”