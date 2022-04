Pink Floyd lanza el tema: “Hey, Hey, Rise Up!”, en apoyo de Ucrania

La pandemia obligó a que muchos artistas tuvieran tiempo para maquinar nuevos lanzamientos; también unió a bandas para hacer una que otra colaboración y, por supuesto, como ave fénix, vimos el reencuentro de muchas otras agrupaciones que a raíz del confinamiento despertaron del letargo y se integraron de nuevo al mercado musical.

Actualmente, hay un segundo fenómeno que ocupa la atención mundial. Se trata del conflicto armado que vive Ucrania con la República Rusa. La gran crisis humanitaria, que obligó a millones de personas a refugiarse en otros países, a causa de la guerra, sacudió a propios y extraños.

Los más sensibles, lo tradujeron o llevaron a sus obras de arte. Muchos en apoyo al pueblo ucraniano. Así pasó con una de las bandas más icónicas del Rock: Pink Floyd. Por fin sale de su cueva y lanza una canción a favor de Ucrania.

