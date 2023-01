Pinocho filme de Guillermo del Toro.

Guillermo del Toro le ha dado un triunfo más a México, ahora durante la entrega de los Globos de Oro, que se lleva a cabo la noche de este martes en Los ángeles: el cineasta se alzó como el ganador a Mejor película animada por “Pinocho”, cinta que estrenó hace unos meses y que rápidamente se convirtió en una de las grandes favoritas del público.

Durante su discurso el mexicano resaltó la importancia de la animación en el mundo del cine, y fiel a su estilo se robó las risas de los asistentes al reconocer que parte de su felicidad se la debía al efecto de las bebidas que ya había empezado a consumir.

Congratulations to @pinocchiomovie for taking home the Golden Globe award for Best Picture – Animated! A testament to the amazing creativity and imagination displayed in this film! 🙌

The #GoldenGlobes are LIVE on NBC and Peacock! pic.twitter.com/fzflOcnjQP

