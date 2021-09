Piperos hacen su agosto en pleno septiembre: se agudiza el desabasto de agua

Pese que la alcaldesa Armida Castro en sus redes sociales oficiales notificó que ante el desabasto de agua potable que existe en ciertas colonias de la cabecera municipal la administración estará entregando agua mediante pipas, la verdad es que este tipo de empresas están haciendo su agosto en pleno septiembre pues los precios están por los cielos y de paso atienden a la ciudadanía si les conviene.

Tras la publicación de la Edil, los comentarios no se hicieron esperar siendo su mayoría de gran molestia pues aseguran que los piperos manejan los precios a su antojo pues un Rotoplas de los pequeños esta hasta en$600 pesos.

Aunado a ello a la redacción de CPS Noticias llegó una denuncia ciudadana en donde se expone no solo lo costos altos si también el mal trato de los piperos pues solo si el viaje les deja más de 5 servicios acuden si no simplemente les dicen a los clientes que no les conviene, que mejor se van a la colonia conocida como la “Ballena”, porque allá si sale.

El ciudadano expuso que a casi 15 día de no tener agua, optó por llamar a una pipa y la empresa le dijo que si conseguía más gente en el fraccionamiento acudiría, pero si solo eran 3 o 4 no le era rentable.

Finalmente, el denunciante destacó que por la hora al estar todo mundo en su trabajo no logró juntar a más de 5 vecinos por lo que simplemente la pipa no acudió y por ende sigue sin agua.