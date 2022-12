Aumenta el número de mascotas extraviadas por el uso de la pirotecnia

La pirotecnia consiste en la fabricación y utilización de fuegos artificiales o materiales explosivos, cuyas reacciones pueden producir chispas, llamas y humo. El oído de muchos animales es considerablemente más sensible que el humano, por lo que las explosiones no solo les resultan más perturbadoras, sino que les pueden dañar gravemente su capacidad auditiva.

En torno a este tema y ante la temporada de fiesta decembrinas, CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos buscó la opinión de asociaciones de animales del municipio de Los Cabos para conocer si el uso de cohetes disparó el número de reportes de perros extraviados.

Aid Trujillo, presidente de PET Los Cabos, explicó que al momento se han registrado un número considerado de reportes sobre mascotas extraviadas en el destino.

“No tengo estadísticas como tal, pero sí te puedo decir que estamos viendo muchísimos reportes y todos los que ves en redes sociales, pues es porque la mascota se salió asustada por los cohetes. Obviamente, que es una combinación de ambos factores, la pirotecnia y también el hecho de que muchas de las mascotas no están debidamente resguardadas. Entonces, también tenemos que responsabilizarnos más como dueños en ese aspecto, si sabes que tu mascota se pone muy mal, pues hay que tomar, medidas apropiadas para evitar los accidentes”.

Los ruidos causados por la pirotecnia son un factor que provoca temor en los animales, a diferencia del oído humano los perros tienen un espectro auditivo que alcanza los 65.000 hertz (Hz.), mientras que el del ser humano apenas llega a los 20.000 Hz.

Esto significa que los canes tienen una audición muy aguda, debido a esta situación, cuando son expuestos a sonidos como el generado por estruendos, experimentan malestar y un cuadro de ansiedad, sin embargo, el daño puede ir más lejos ya que los ruidos podrían disminuir de manera severa su capacidad auditiva.

Por esta razón, algunos perros y gatos huyen después del estruendo de la pirotecnia y muchos de ellos, no regresan con bien a su hogar, según Aid Trujillo.

“Desgraciadamente, muchos de estos animales, terminan perdidos de manera permanente, no regresan a casa, no todos son tan afortunados de regresar a casa algunos porque la gente los ve y opta por quedarse los otros porque se extravían y son atropellados o a veces. Desgraciadamente, otros animales les hacen daño y mueren en la calle, no todos son reunidos con su familia desgraciadamente”.