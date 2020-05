“Plan de actividades no se impondrá a gobernadores”:AMLO

(Notimex).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el plan de reinicio de actividades económicas, sociales y educativas que se presentó este miércoles no será impuesto a los gobernadores de los estados, ni habrá confrontación si deciden no acatarlo.

“Se está trabajando de manera coordinada con los estados, con las autoridades locales, hay cooperación estrecha, como debe de ser. También es importante que mantengamos la postura de no imponer nada, que no haya medidas coercitivas, como se decidió desde el principio”. “La apuesta es la responsabilidad de nuestro pueblo y ha quedado de manifiesto que la gente, que el pueblo de México es un pueblo mayor de edad, es un pueblo responsable, muy consciente y participativo (…) nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”, dijo el mandatario.

López Obrador indicó que el programa de reinicio de las actividades denominado como el plan de “La Nueva Normalidad” es de aplicación voluntaria y en caso de que algún gobierno estatal o municipal decida no acatarlo, no habrá confrontación.

“Este plan es de aplicación voluntaria (…) si hay una autoridad municipal, estatal que, de acuerdo a las características propias de cada región, de cada estado, decide que no va a acatar este plan, no habrá controversia. No vamos a pelearnos, no vamos a dividirnos, no vamos a apostar a la separación.