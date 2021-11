Acuerdan implementar plan para evitar contagios en diciembre

En el seno de la Mesa Covid se acordó establecer un plan de prevención y reacción durante el mes de diciembre para evitar vuelvan a incrementarse los casos de contagios por el coronavirus, así lo informó el presidente del Consejo Coordinador de Los Cabos, Julio Castillo Gómez.

Es importante, abundó, que los ciudadanos estén conscientes de que no hay que descuidarse ni confiarse y esto genera consecuencias de salud iniciando el próximo año, por eso hay que evitar al máximo que ocurra este riesgo.

“El llamado a la gente que no suelte las amarras, que use cubre bocas, no asista a fiestas y reuniones donde se pierde todo tipo de control y protocolo, a pesar de estar vacunados, vienen tiempos que todo puede apuntar a la presencia de más casos covid, se platicó de estos operativos y esperemos que en la próxima reunión se tenga ya una propuesta específica para hacer esos perifoneos en colonias, volver hacer los llamados a los sectores aprender en cabeza ajena lo que pasa en otras regiones del mundo, en Europa, en países como Alemania, Rusia donde ha habido brotes, no guardaron protocolos y van a pasar diciembre muy complicado y nosotros quisiéramos evitar eso para nuestra gente”.