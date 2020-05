Planea AMLO gira por el sureste “con todos los cuidados”

México, (Agencia Notimex).– El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó hoy que planea reiniciar sus giras por el país la próxima semana, empezando en el sureste para dar el banderazo a las obras del Tren Maya.

“Es muy probable que salga a partir del inicio de la nueva etapa, tengo que estar aquí hasta el domingo, cumplir a que se termine la etapa de sana distancia, pero a partir del lunes es muy probable que con todos los cuidados inicie una gira por el país por todos los estados”, señaló.

El mandatario explicó que “todas las regiones son México, si estoy aquí cuidándome, puedo también estar en cualquier estado cuidándome y aprovecho para ver cosas, necesitamos ir regresando poco a poco a la nueva normalidad, insisto, con cuidado”.

Indicó que viajará en avión y si es regla de la línea aérea usará tapabocas; el resto del recorrido y a su regreso a la Ciudad de México será por carretera “a ras de tierra”, dijo al añadir “que se porten bien nuestros adversarios que no vayan a ir a provocar para que nos echen la culpa de que no estamos respetando las medidas sanitarias”, pidió durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

“Les adelanto a todos, de que iniciaría yo el martes en Cancún, en la mañana llevaríamos a cabo la reunión de seguridad en Cancún de 6:00 a 7:00 de la mañana, la conferencia de prensa también de 7:00 a 8:00 el martes; ese mismo día vamos a dar el banderazo para el inicio del Tren Maya que va de Cancún a Valladolid, en un sitio donde está el cruce hacia Playa del Carmen y hacia Holbox, ahí es un primer tramo con la empresa que ya tiene el contrato”, detalló.

Añadió “luego al día siguiente Mérida en la mañana, reunión de Seguridad, de 6:00 a 7:00 de 7:00 a 8:00, también en Mérida rueda de prensa, ahí también se da otro banderazo que es otro tramo de Mérida a Campeche, es el segundo tramo”, añadió.

Explicó que el jueves en la mañana estará en Campeche en la reunión de seguridad, después la rueda de prensa y ese día jueves, dará dos banderazos en dos tramos, uno en Escárcega y otro por la tarde, en Palenque, son los cuatro tramos, Cancún-Palenque.

“Y al día siguiente viernes reunión de seguridad; en la mañana en Villahermosa, conferencia de prensa y al mediodía evaluación de los trabajos de la refinería Dos Bocas que se está cumpliendo un año de inicio que fui a dar el banderazo, vamos a evaluar”, expuso.

Ese mismo día por la tarde va a supervisar las obras de ampliación del puerto de Coatzacoalcos, el sábado va a Cangrejera a revisar un tren de refinación que vamos a operar, también va a visitar también la refinería de Minatitlán y el domingo por la mañana dará el banderazo para la rehabilitación de la vía del Istmo en Sayula, en Medias Aguas.

“De ahí de regreso para la Ciudad de México por carretera, tengo que usar el avión nada más para ir a Cancún, voy a cuidarme -se comprometió-, si la línea aérea tiene como normal el que se use cubrebocas lo voy a usar, en el caso del viaje, los médicos me están recomendado que no use mucho el avión que sea más por carretera, a ras de tierra”, dijo.

Aclaró que las reuniones no serán de más de 50 personas, incluidos periodistas que cubren la gira, explicó que los representantes del gobierno federal estarán en las plazas públicas recogiendo las inquietudes y los planteamientos de la población de esos lugares para que no acudan a los eventos que serán con asistencia reducida.

El presidente dijo que aprovechará la gira para dar el pésame a los familiares de personas que han fallecido a causa del COVID-19.

También anunció que la siguiente semana a la de la gira permanecerá en la Ciudad de México y la tercera semana de junio hará otra gira por el norte del país.

“Voy a mostrar mi solidaridad, que lo hago desde aquí, pero quiero hacerlo en cada estado. Informarle a la gente de cómo vamos a salir delante de esta crisis sanitaria y económica, es muy importante el Tren Maya porque son empleos, trabajo, en una circunstancia que se necesita”, finalizó.