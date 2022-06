Imposible entregar la operación total de la planta de FONATUR al Ayuntamiento

Samuel Peña Garza, titular del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE), informó que el terreno donde está asentada la planta de tratamiento de San José del Cabo, pertenece al fideicomiso, por lo tanto, la planta no puede entregarse por completo al gobierno municipal porque sería ceder la tierra y eso no es posible.

El titular de FIFONAFE manifestó que la tierra es propiedad de FIFONAFE y tras la entrega por parte de FONATUR y como parte de la sentencia emitida por el juez, ahora tienen la propiedad tanto de la tierra como de la planta.

Aseveró que la entrega de la tierra no es posible puesto que el fideicomiso tiene como objetivo social el fomento ejidal, y la fiduciaria es Nacional Financiera que está regido por una junta de gobierno que es presidida por la SEDATU y que cuenta con la participación de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Agricultura y Nacional Financiera.

“Entonces es patrimonio inmobiliario, no lo podemos donar así fácilmente, es complicado, tiene que autorizarlo Nacional Financiera, el Órgano de Gobierno, pero por eso hicimos el convenio de colaboración”, destacó.

Peña Garza señaló que, actualmente están analizando si solo se entrega al ayuntamiento la administración o se le entrega en comodato y dijo, ”Eso lo estamos viendo todavía como lo vamos a renovar en diciembre, porque tanto el municipio como nosotros estaríamos en posibilidades de conocer exactamente cómo anda en términos de números, como no teníamos la operación, por ejemplo, no sabemos cuántos contratos hay de venta de agua en los campos de golf, porque se vende el agua tratada, pero no lo sabemos ni el municipio, ni nosotros, lo vamos a saber en el momento en que ya el municipio lo esté administrando y entonces ya podríamos hacer cuentas”.

Cuentas que el titular de FIFONAFE, finalmente explicó permitirá que se invierta en las mejoras de la planta que tanto le urge para que tenga un mejor rendimiento.