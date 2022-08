Contará Playa del Amor con guardavidas

Ante el cambio repentino en corrientes marítimas, así como los accidentes ocurridos en aguas cabeñas, Zofemat y Capitanía de Puerto, han realizado mesas de trabajo para analizar las medidas de seguridad para los bañistas, es gracias a este diálogo, que la coordinación de Zofemat en Cabo San Lucas buscará colocar un guardavidas en la playa del amor.

Así lo expresó el coordinador delegacional de ZOFEMAT en Cabo San Lucas, Miguel Dolores Flores Valenzuela en exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos.

“Ahorita no tenemos guardavidas en la zona de la playa del amor, estamos precisamente derivado de todas estas reuniones se buscará la colocación de un guardavida ahí”.

“Y constantemente estamos nada más haciendo la labor preventiva, el guardavida anda recorriendo la playa y diciéndoles lo que no pueden hacer, sin embargo, hay quienes no lo acatan y después tenemos accidentes donde el guardavida, tiene que entrar a rescatar, y pues no siempre tenemos éxito al rescatar a quien se metió a bañarse sin precaución”.