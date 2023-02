Plomero denuncia despido injustificado por parte de OOMSAPAS

Uno de los objetivos de las audiencias públicas organizadas por el Ayuntamiento de Los Cabos, es poder escuchar de viva voz los problemas de la ciudadanía; sin embargo, en algunas ocasiones los ciudadanos no reciben la atención necesaria a cada una de las solicitudes o problemáticas presentadas ante las autoridades.

Durante la presencia de este medio periodístico en el lugar de las audiencias públicas, el señor Jorge López Clemente se acercó al equipo informativo para solicitar el apoyo y dar a conocer su historia, ya que de acuerdo a lo declarado por Jorge López, fue víctima de un despido injustificado por parte del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) de Los Cabos.

“Yo no le veo el sentido humano de este gobierno, mi problema es que el día 25 de enero Roberto Valadez que es el director de finanzas o administración, le pedí trabajo, soy plomero electricista, me dijo que me presentara en OOMSAPAS con Juan Huerta, quien es el coordinador de comercialización. Él me dijo que estaba bien y me puso a trabajar con Martin Ceseña, quien es supervisor de altos consumos, yo estuve trabajando con él de siete de la mañana a cuatro o cinco de la tarde, porque yo no checaba ni entrada ni salida, porque no estaba dado de alta”.

Jorge López refiere que durante el día 10 de febrero, una trabajadora del área de Recursos Humanos, de nombre “Nélida”, le indicó que se encontraba realizando un procedimiento inadecuado, motivo por el cual no podría seguir trabajando en el organismo. Por ello el señor Clemente pidió que se le diera razón de quien liquidará los días trabajados.

“Le dije que quien pagaría los días que yo ya había trabajado, porque yo si desempeñe mis labores colocando medidores, reparando fugas, detectado tomas clandestinas, lo que sé hacer como plomero y hasta la fecha nadie ni Roberto Valadez me responde el teléfono, no se a que se deba o cual es el motivo, yo solamente me acerque con ustedes, para pedirle ayuda para que alguien me voltee a ver y por lo menos me paguen mis días que labore, si ya no me van a dar trabajo, porque se me hace algo injusto, yo trabajo por necesidad y no por gusto”.