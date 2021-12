Muy poco hacen caso a las normas sanitarias en taquerías de CSL

Seguidor de CPS Noticias ha solicitado la intervención de las autoridades de Salud, para que retiren las barras de salsas en las taquerías, debido a que algunas personas, no respetan la medida sanitaria, en cuanto al uso de cubrebocas a la hora de servirse estos complementos, a pesar de que hay un señalamiento a la vista de todos.

El inconforme explicó que hace días acudió a una taquería de Cabo San Lucas, viviendo una desagradable experiencia de muy alto riesgo y todo por qué hay sujetos que no atienden el llamado de la autoridad.

La molestia creció más para él denunciante, ya que la mayor parte de los comensales no hacían caso a la recomendación sanitaria y los meseros no hacían nada al respecto, incluso defendían el actuar irresponsable del cliente, argumentado que no podían decir nada al cliente, lo que surgió la interrogante sobre si el protocolo sanitario, era solo letra muerta para esta taquería ubicada en la calle 5 de febrero.

Por lo que hizo el llamado a las autoridades de Salud para que pongan mayor atención a estos negocios, sobre todo considerando que el riesgo de contagio es alto en Los Cabos ante la nueva variante; dijo que lo ideal sería quitar estas barras de salsas, debido a la mala conducta de quienes no les importa su salud ni la de los demás.