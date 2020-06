Pocos recursos para enfrentar recuperación en BCS por Covid-19

Este miércoles en reunión virtual del grupo Madrugadores de Los Cabos en donde tocan temas de gran interés para la comunidad, tuvieron de invitado al secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad de Baja California Sur Luis Humberto Araiza López quien expuso sobre la etapa de recuperación del estado sudcaliforniano ante esta pandemia por el Covid-19.

En la reunión indicó que habrá nuevos requerimientos de seguridad, nuevos hábitos de consumo de viajes, habrá nuevos modelos de promoción y sin duda dijo, una nueva gobernanza en los destinos ya que resaltó que la entidad está afrontando la mayor crisis en la historia contemporánea y desgraciadamente hay escasez de recursos para la etapa de recuperación:

“Sin duda no ha habido algo como lo que estamos viviendo, hay recursos escasos par enfrentar estar este enorme reto de la recuperación y si no lo hacemos de manera coordinada no va haber quien gane esta batalla. Los sectores de la economía más afectados sin duda son el turismo que engloba la hotelería y el transporte y según indicadores de la organización mundial del turismo, este se ha contraído un 22% con 67 millones menos de turistas internacionales, lo cual significa 80 mil millones de pérdidas a nivel internacional y alrededor de 100 a 120 millones de empleos turísticos directos que están en riesgo”.