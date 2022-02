Podrían haber multas para quienes tiren basura en Los Cabos

Oscar Leggs, presidente municipal de Los Cabos informó que iniciarán con la limpieza profunda de los arroyos y de ser necesario, se empezará a ver el tema de multas para aquellos que sean sorprendidos tirando basura.

“En la parte de los arroyos por lo regular hacemos una jornada de limpieza, en donde tiramos la basurita y hasta ahí queda, pero muchas veces hay escombro, hay otro tipo de basura enterrada, entonces sí, tenemos que hacer limpieza más profunda para que en tiempos de lluvia, en tiempo de huracanes, no tengamos que andar batallando y trabajando doble por no hacer un trabajo preventivo”, señaló.

En cuanto a que sucederá con la zona urbana y los predios en donde también hay mucha basura destacó que la Dirección General de Servicios Públicos cuenta con un reglamento que se tiene que cumplir y dijo:

Destacó que no se trata solo de que pase el camión recolector de basura 3 veces por semana, o programas al que recolecta las ramas y el cacharro los fines de semana, sino también la limpieza al interior y exterior de los domicilios.

“Ese es el plus que le tiene que dar cada habitante, cada ciudadano, es su compromiso y nosotros encargarnos de llevarnos esa basura, pero ellos nos tienen que ayudar, si los ciudadanos no participan, si no nos ayudan va a ser muy complicado tener una ciudad limpia”, aseveró.