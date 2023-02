La Policía Cibernética brinda pláticas para la prevención del ciberacoso en BCS

En exclusiva para CPS Noticias, Haydee Guadalupe Amador Alameda, titular de la Unidad de Investigación y Análisis y Policía Estatal Cibernética, informó que a través de pláticas preventivas en los planteles educativos de Baja California Sur, previenen el desarrollo de la conducta de ciberacoso escolar.

La servidora pública especificó que dicha conducta es cometida entre los estudiantes a través de las tecnologías de la información, la cual busca atemorizar, enfadar o humillar a las personas; situación que es alarmante y de interés para autoridades, padres y docentes, ya que este tipo de comportamientos puede desencadenar cambios emocionales en los estudiantes agredidos quienes pueden atentar contra su vida.

Por lo anterior, son los mismos docentes y directores de los planteles quienes solicitan las pláticas por parte de la Policía Estatal Cibernética, ya que estos identifican los comportamientos de los estudiantes, indicó Amador Alameda, quien agregó lo siguiente:

“Periódicamente estamos (en contacto) con los docentes, visitamos a las escuelas y llevamos pláticas preventivas, muchas de ellas son solicitadas por los mismos maestros o directores de los planteles porque ellos detectan este tipo de conductas o comportamientos de los muchachos. Es importante y nos han pedido estas pláticas porque de esta manera nosotros hacemos entender a los muchachos que pueden estar recurriendo a una conducta antisocial, pero esta misma conducta puede llevar a un delito y si pueden tener consecuencias, tanto a ellos como a los papás”, expresó la titular de la Policía Estatal Cibernética.

Agregó que estas pláticas preventivas también son impartidas, de igual manera a los padres de familia, durante las cuales se les enseña la importancia de estar atentos al comportamiento de los jóvenes, así como a las horas que utilizan los dispositivos electrónicos.

“Hasta ahorita hemos tenido buena aceptación, son casos que sí se ven en nuestra ciudad, pero también se han detectado a tiempo, y hemos podido hacer esta labor preventiva con los muchachos (…) Como tal de ciberbullying entre los jóvenes tuvimos dos casos en la ciudad de La Paz y estamos atendiendo un caso en Cabo San Lucas”.

Haydee Guadalupe Amador Alameda finalizó con la recomendación de no divulgar información personal en redes sociales, no mantener conversaciones con personas desconocidas, así como no hacer viral en los medios digitales cualquier tipo de bromas o compartir imágenes sin el consentimiento de la otra persona.