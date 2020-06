Policías detienen a tres mujeres negras en EE.UU. y hay violencia

actualidad RT.- Dos agentes de la Policía de Chicago (EE.UU.) fueron suspendidos este viernes después de que atrajera la atención mediática el video de la detención violenta de tres mujeres afroamericanas indefensas, informa la prensa local.

En la grabación, publicada por Adrienne Gibbs, periodista y prima de una de las arrestadas, se ve como una decena de oficiales rodea un coche aparcado cerca de un supermercado y rompe las ventanas del vehículo con las porras. Momentos después, arrastran del vehículo a las mujeres y las tiran al suelo pese a que no ofrecen ninguna resistencia.

My cousins pulled over for Chicago police at brickyard yesterday at 1 pm and police bust the windows out, pulled one out by her hair. Glass got in her eyes. Police took one of my cousins and took the car. They left her mother and my other cousin – the driver – in the lot. pic.twitter.com/PqxpSfF463

— Adrienne Spinning Side Kick Gibbs (@AdrienneWrites) June 1, 2020