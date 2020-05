Politólogo expone ante Madrugadores de Los Cabos que tema clave para el municipio es el desarrollo e infraestructura urbana

San José del Cabo.- Este miércoles en sesión virtual del Grupo Madrugadores de Los Cabos en donde tocan temas de gran relevancia para la comunidad, tuvieron de invitado a Rodrigo Elizarrarás Álvarez, consultor y analista político desde hace más de 20 años, quien destacó que existe un tema añejo al cual las autoridades locales no le han prestado la mayor importancia, tal es el tema del desarrollo e infraestructura urbana:

“Hay un tema clave para Los Cabos y es el desarrollo e infraestructura urbana, que si no se empieza a ver hoy, sí va a ser un gran problema de aquí a 5 o 10 años, pero incluso, cuando te toca un accidente en la carretera Transpeninsular, te toca estar hasta dos horas ahí en lo que logran mover el coche y saben que los accidentes son muy frecuentes en esa carretera que es muy peligrosa. El desarrollo urbano es fundamental para que pueda crecer de una manera más equilibrada el municipio, o vamos a tener los problemas que muchas otras ciudades con crecimiento desmedido han tenido y no veo que esté en el foco del estado y municipio este tema”.

De igual forma indicó a los Madrugadores que es necesario tejer una fuerte organización empresarial y social con los grupos de la comunidad, ya que destacó, la población es muy unida, sin embargo el alto número de personas que viene de fuera en busca de una mejor calidad de vida y con culturas muy diferentes ha debilitado este tejido social.

Señaló que Los Cabos es un municipio muy rico y debería tener a nivel estatal y local muy buena recaudación:

“Con un buen Ayuntamiento, Los Cabos podría avanzar muchísimo e independizarse de muchas de las malas prácticas que hay en el país, porque tiene mucho capital, además que vive como una isla y eso tiene ventajas también al igual que su conexión tan directa con la inversión americana, son grandes ventajas, por lo que la administración debería de hacer uso eficiente de los recursos; agregó además que los diversos órganos han sido pésimamente administrados por lo que es necesario fortalecer el capital social y humano, pues el municipio tiene muy buen potencial pero está fuertemente agarrada la administración por grupos de poder desde hace muchos años, y se ha ido heredando por lo que no llegan además cuadros con buen conocimiento técnico para poder desarrollar al municipio como se debería”.

Modelo de turismo distintoSeñaló que el destino turístico de Los Cabos debe pensar en un modelo distinto, ya que dijo, el modelo de turismo basado en las grandes cadenas y paquetes está en decadencia en algunos lugares:

“Piensen en términos de la derrama que ese turismo trae y a nivel local es muy poca, se compra un boleto de avión y hasta la transportación va incluida ya, llegamos 8 o 10 días, te encierras en un hotel, te dan todo de comer, realmente tienes todo incluido por lo que a lo mejor te sacan tantito y compras alguna cosita pero además esa salida ya está preparada desde el hotel, todo está construido en una red, lo cual no beneficia a todos. Muchas veces en las temporadas altas he estado en el centro de San José y no hay nadie en las calles y es algo muy sorprendente, por lo que considero que debemos pensar en cómo le hacemos para que ese modelo cambie y lleguemos a un modelo distinto de atraer a un turismo distinto”.

Agregó que Los Cabos sería un destino exclusivo al ofrecer algo diferente, ya que dijo, los viajes de alto nivel se están enfocando en aventuras y el estado sudcaliforniano es el estado más virgen de todo el país, lo cual debería de vender. “El turismo natural tiene un nicho, hay que buscar ese grupo particular de personas que desean eso, yo siempre uso la metáfora que Los Cabos es como Alaska, uno va a buscar un lugar muy natural pero con un mercado que sí gasta”.

Oposición

Además consideró que hasta el momento la oposición a nivel nacional no tiene una propuesta clara para el pueblo mexicano, ya que se encuentra fuertemente dividida y debilitada:

“No veo por dónde los partidos de oposición vayan a ganar o que en su caso, Morena pierda, ya que ese es el problema, que no hay una clara propuesta de la oposición, el Presidente sí lo dijo y con mucho tino cuando habló de la descomposición moral que hay, en la cual se habla de que tienen poca legitimidad para presentar algo viable al pueblo mexicano, no hay algo claro por parte del PAN, PRI, y el PRD está básicamente por desaparecer, pues su bancada es realmente pequeña. El escenario es que yo creo que Morena va a perder un poco pero en una de esas logra mantener al menos la mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores, sin embargo todo esto se verá reflejado en cómo logramos salir de la crisis por el Covid-19 y el desempeño de la economía”.

En cuanto a las acciones que ha realizado el Gobierno de México en apoyo a la economía derivado de la pandemia por la crisis sanitaria del Covid-19, destacó, se encuentran atrasados.

Pandemias

Consideró que actualmente se están viviendo 3 pandemias: una la del virus, la económica y la mental:

“La pandemia mental le ha pegado a mucha gente aunque considero que en Los Cabos no ha sido tan evidente porque tienen más terreno y cualquiera se puede subir al carro y manejar unos kilómetros y aislarse un entorno más relajado que en la Ciudad de México en donde sí está delicado; además en la parte social creo que el escenario grave que podría suceder es el incremento de la inseguridad derivado de la pérdida de trabajos, y si le aunamos desabasto de alimentos, lo que sigue sin duda son conflictos sociales fuertes”.