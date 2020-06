Por beber cerveza casera mueren o pierden la vista en Sudáfrica

Actualidad RT.- La Policía de Sudáfrica está investigando una posible intoxicación con metanol tras el fallecimiento de seis personas que consumieron cerveza casera en Ciudad del Cabo, informó el lunes el medio sudafricano GroundUp. Otras cuatro personas fueron hospitalizadas tomar la bebida y algunos de ellos sufren graves problemas de visión.

Sania Rungana, viuda del zimbabuense Tapera Edward Kuseni, uno de los fallecidos, cuenta que su marido compró una botella de medio litro cerveza a un vecino por 20 rands (poco más de un dólar). Según su relato, Kuseni consumió la cerveza durante el fin de semana, mezclándola con leche y cocacola, y a la mañana siguiente empezó a sentirse mal.

En un primer momento, Rungana pensó que su marido tenía resaca, pero como su estado empeoraba, llamo al dueño de su vivienda. “En este momento él ya no hablaba, no podía ver, y no entendía qué estaba pasando”, relata la mujer. Kuseni murió en hospital y ahora su mujer, que tiene dos hijos y se encuentra en el octavo mes del embarazo, se ha quedado sin ninguna fuente de ingresos.

El hermano de Kuseni, Richard Chinembiri, que también consumió la bebida, cuenta que fue dado de baja del hospital, aunque aún se siente débil y su vista empeoró de forma severa. “Sólo puedo ver las cosas que están cerca y tengo dolores constantes en las articulaciones y dolor de cabeza”, afirma Chinembiri, que espera recuperar la vista para poder regresar al trabajo.

La causa de las muertes todavía está por determinar y aún no hay información sobre sospechosos o posibles acusaciones.