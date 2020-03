Por coronavirus, médico llora al rechazar el abrazo de su hijo

Salud (Milenio).- Los médicos y la comunidad científica se encuentran en una batalla para detener el avance del coronavirus Covid-19. En las redes sociales circula un video que muestra a un niño que corre para abrazar a su padre médico, quien lo rechaza para no contagiarlo. El pequeño no entiende y el doctor comienza a llorar.

De acuerdo con usuarios de Twitter, el doctor es de Arabia Saudita donde atiende a pacientes con coronavirus. Para muchos de los internautas, la escena muestra cómo el Covid-19, que es una pandemia, ha limitado las relaciones entre los seres humanos.

El coronavirus Covid-19 ha provocado de más de 31 mil 412 muertos en el mundo desde que surgió en diciembre, según la OMS. Desde el comienzo de la epidemia se contabilizan más de 667 mil 090 casos de contagio en 183 países o territorios.

A Saudi doctor returns home from the hospital, tells his son to keep his distance, then breaks down from the strain. pic.twitter.com/0ER9rYktdT

