Por Covid-19, AMLO congela salarios de altos funcionarios

(Notimex).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó hoy que no habrá aumento de salario para altos funcionarios públicos, a fin de hacer frente a la crisis económica que se avecina por el Covid-19.

“No van a crecer, se congelan, lo que estaba considerado para este año. No hay aumento, solo aplica para los altos funcionarios públicos y de manera proporcional. Va a ganar menos el presidente y así para abajo. A los trabajadores que ganan menos de 30, 20 mil pesos, no aplica “, expresó.

Durante su rueda de prensa matutina, el mandatario explicó que esta es una medida que se va a llevar a cabo, entre otras, para “apretarnos el cinturón nosotros”.

El mandatario hizo un llamado a los partidos, con todo respeto e independencia, para que ellos mismos decidan entregar la mitad o lo que ellos consideren, con la intención de ayudar entre todos.

“No le podemos sacar dinero de la bolsa al pueblo, al contrario, hay que darle al pueblo. No le gusta a los conservadores. Esto no debe ofender a nadie. El nuestro es un gobierno que da, no quita. Ojalá y todos ayudemos. La justicia es darle más al que tiene menos y no puede haber trato igual entre desiguales, por eso, por el bien de todos, primero los pobres”, acotó.