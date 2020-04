Por Covid-19 cerradas todas las playas de BCS

La Paz.- El Gobierno de Baja California Sur decidió cerrar hoteles y suspender el acceso a las playas debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19.

El gobernador Carlos Mendoza Davis en su cuenta de Twitter expresó que “abril no es para visitar Baja California Sur. Pasada la crisis, recibiremos a turistas con la calidad, calidez y hospitalidad de siempre”.

Ante esta declaratoria, la Subdirección de Protección Civil en la entidad inició con el cierre temporal de playas, balnearios parques acuáticos, recreativos y parajes, con la intención de que la gente cumpla con el aislamiento social como medida de prevención para evitar la propagación del coronavirus.

“En #BCS se pone en marcha el operativo Playa cerrada temporalmente, como medida preventiva por la salud de la población”, escribió el subsecretario de Protección Civil, Carlos Godínez León

Además comentó que en este momento no son vacaciones, por lo que exhortó a los sudcalifornianos y a la población a que cuidemos de lo más preciado, la vida, por eso la medida de cerrar temporalmente las playas del estado.

Reiteró que aunque no hay sanciones, quien no respeta la prohibición únicamente se les invita a retirarse del lugar.