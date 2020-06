Por derrame de aguas negras, Coepris aplica medidas de seguridad

La Coordinación para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) en el municipio de Los Cabos, aplicó esta mañana dos medidas de seguridad a una birriería y tortillería en la Calle Palma Real de la Colonia Las Palmas ante un fuerte problema de derrames de aguas negras.

Lo anterior lo confirmo Francisco Javier Padilla , titular de la dependencia en el municipio de Los Cabos quien indicó que a los propietarios de ambos establecimientos se les dio la indicación de realizar saneamiento básico para evitar cualquier tipo de enfermedad, en esa área y también se les dio la recomendación de portar cubre bocas y aplicar las medidas de seguridad para evitar más contagios del Covid-19.

Explicó que las condiciones por donde están ambos establecimientos por la fuga de drenaje no son las más óptimas por lo que se les invitó y concientizó de la situación y que en esas condiciones no se puede laborar, más no se aplicó proceso administrativo, “estamos haciendo invitaciones “.

Indicó que los negocios deben estar cerrados hasta no realizar las medidas de saneamiento básico que es limpieza con agua y cloro.

Por último dijo el Coordinador para la Protección contra Riesgos Sanitarios en el municipio Cabeño que están atendiendo denuncias ciudadanas y cuando se detecta algún tipo de riesgo para la población se actúa en consecuencia.