Por falta de agua e inundación, alumnos de primaria Gregorio Cruz y Rodríguez en SJC no pudieron regresar a clases

Alumnos la escuela primaria Gregorio Cruz y Rodríguez, no pudieron regresar a clases este jueves, ya que no cuentan con agua, además de que no hay acceso al plantel ya que se encuentra junto a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual sufrió inundaciones por las lluvias de este miércoles.

“Padres de familia, debido al estado en que se encuentra nuestra escuela, no se está en condiciones de regresar a clases, no hay agua, en ninguna de las redes de acceso a la escuela. Los accesos están cerrados, porque continúan con el desazolve por la inundación que se generó en el IMSS” informó la dirección de la escuela.

Informaron además que los baños están completamente inundados debido al exceso de agua en la calle.

“Hay mucha basura., por lo que el día de mañana viernes acudiremos a limpieza general a partir de las 8 am, como siempre esperamos contar con su valioso apoyo. Ya se informó a la Supervisión de Zona sobre la situación y se pasó el reporte a Servicios Regionales de SEP.

Las clases reanudarán normalmente el día lunes 2 de diciembre”, indicaron.