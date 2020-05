Por mal clima suspenden lanzamiento del Falcon 9 de SpaceX y la NASA

SpaceX hará historia cuando envíe junto a la NASA a dos astronautas a la Estación Espacial Internacional y se convierta en la primer compañía privada que lleva a cabo una misión tripulada al espacio.

Debido a condiciones climáticas, se cancela el lanzamiento del cohete Falcon 9 de Space X que se realizaría este miércoles 27 de mayo. El mismo, buscaba llegar a la Estación Espacial Internacional.

Se realizará otro intento de lanzamiento el sábado 30 de mayo.

"We are not going to launch today."

Due to the weather conditions, the launch is scrubbing. Our next opportunity will be Saturday, May 30 at 3:22pm ET. Live #LaunchAmerica coverage will begin at 11am ET. pic.twitter.com/c7R1AmLLYh

— NASA (@NASA) May 27, 2020