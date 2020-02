“Por motivos personales dejó su cargo titular estatal de Conagua en BCS”: Armida Castro

San José del Cabo.- Armida Castro Guzmán, presidente municipal de Los Cabos destacó que la salida del Director Estatal de la Conagua en Baja California Sur, Israel Camacho, no vendrá a traer ninguna afectación a los proyectos que ya se han estado gestionando ante Conagua, quien consideró, quizá ese sea uno de los temas por lo cual la titular nacional de Conagua estará visitando el municipio el próximo 12 de febrero.

“Yo creo que la renuncia del titular de Conagua a nivel estado también tiene que ver con la visita de la doctora Blanca Jiménez, yo creo que todos los movimientos de personal que se hacen tienen que ver con beneficios, a lo mejor no personales, pero debe de repercutir directamente en los beneficios y resultados que estamos obligados a dar, y yo misma lo he experimentado ya que a mí siempre, si en una dirección no me estás dando el resultado y yo no veo que entiendas que necesitamos avanzar, pues con la pena pero no es despojar a alguien de algo que le pertenece, sino la oportunidad, y eso debe ser en mejora de los ciudadanos y el servicio que se da”.

Consideró la edil cabeña que la salida del director Estatal de Conagua se debe a un motivo personal.

Señaló que la visita de la titular federal de Conagua se tuvo que mover al día 12 de febrero, por lo que ese día tendrán certeza sobre cómo apoyarán al Ayuntamiento de Los Cabos.

“Sabemos que sí nos van a apoyar por parte de Conagua pero no sabemos cómo; el ideal es hacer eficiente el trabajo y la distribución del agua en Los Cabos, ya que tenemos cuadrillas que no descansan porque en cuanto nos reportan algún problema, nos abocamos a trabajar en él”.