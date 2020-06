Por ningún motivo se va a descuidar tema de seguridad pública en Los Cabos

San José del Cabo.– Luego de la balacera ocurrida el jueves por la noche en esta ciudad dejando como saldo un muerto y una persona herida, autoridades policiacas reforzaron los rondines de vigilancia por toda la ciudad, en tanto que el presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos, Julio Castillo Gómez, aseveró que por ningún motivo se va a descuidar el tema de la seguridad pública en el municipio de Los Cabos.

“No hemos aflojado el paso en el tema de seguridad, siguen manteniendo los mismos operativos, la misma estrategia de coordinación, de información, pero hay que entender es una ciudad, estos asuntos de la delincuencia tristemente va a ser muy difícil que nunca se lleguen a dar, se tendrán que dar y esperamos que esto sea como ha sucedido, situaciones una en mil, no una forma de vida o una cuestión diaria como antes era”, observó el líder empresarial.

Asimismo indicó que se ha planteado de manera insistente a las autoridades policíacas de los tres niveles de Gobierno que el asunto de la seguridad no se debe soltar, no se puede permitir volver a los tiempos en que se habían vuelto costumbre estos ilícitos.

“El tema aquí es que como ha sucedido en Los Cabos en los últimos dos años, que los casos se resuelvan, se llegue a fondo, se investigue y se castigue a los responsables y dejar muestra de que en este destino turístico no hay impunidad, pero no es posible garantizar que jamás va a haber una muerte violenta, porque dentro de la dinámica de una ciudad tan grande pueden darse de manera aislada este tipo de fenómenos”, puntualizó.

Recalcó además que lo que antes era una norma y que todo el mundo aceptaba como algo que pasaba diario en Los Cabos con las ejecuciones, ya no está sucediendo así desde hace tiempo, pero es claro que llama la atención y preocupa la balacera ocurrida el jueves por la noche en la cabecera municipal.

‘’Estos hechos ya no están sucediendo en Los Cabos desde hace tiempo y no queremos que se repitan, y así lo hemos expresado a las autoridades de seguridad de los tres niveles de Gobierno’’.

Incluso citó, que ante esta balacera las instituciones de seguridad están pendientes del asunto, realizando los trabajos propios de investigación y aseguró que este caso se tendrá que resolver, aclarar, para manifestar una vez más, que desde hace tiempo a la fecha, en Los Cabos, “el que la hace la paga, que en Los Cabos no se permitirá la impunidad”.

Puntualizó además que el sector organizado de Los Cabos también apoya, acompaña y da seguimiento a la autoridad para ir revisando que estas cosas no se lleguen a dar y que la ciudadanía esté tranquila y sepa que en Los Cabos, si llega a suceder algo como lo que sucedió este jueves, no va a pasar desapercibido y no se dejará en el olvido, sino que se resolverá ese caso y se castigará al culpable.

Por último recalcó Castillo Gómez que hay que mandar el mensaje a todos los que andan pensando mal o que andan queriendo hacer fechorías, de que aquí en Los Cabos quien la hace la paga.