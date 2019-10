Por prejuicio de alerta de género no se están tipificando los feminicidios en BCS, afirmó experta regional de ONU Mujeres

San José del Cabo.- Luego del lamentable caso de una jovencita que fue encontrada sin vida en esta ciudad, tras haberse reportado como desaparecida, la integrante del Grupo de Expertas de Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Blanca Olivia Peña, aseveró que es urgente fortalecer las estrategias para la prevención de la violencia contra las mujeres y que las autoridades reconozcan esta grave problemática, porque no es real que se diga que en la entidad hay cero casos de feminicidios, cuando las agresiones son constantes.

“Ahí yo veo dos cosas, una, que están haciendo omisión a un acuerdo que sacó la Corte, en el sentido de que todos los Ministerios Públicos tenían que consignar de entrada como feminicidio el privar de la vida a una mujer y aquí no se está cumpliendo, porque ha habido muertes de mujeres que no se han tipificado como feminicidios por el prejuicio de la alerta de género, pero es un engaño, sí hay feminicidios y se está omitiendo ese compromiso; digamos una directriz para que vayan haciendo estadísticas, toda muerte me la tienes que registrar como un feminicidio, sino es así, entonces después recategorizar y no a la inversa”.

Dijo que se deben reorientar los criterios para la protección más amplia de las mujeres.

“Lo que se intenta o el criterio es la protección más amplia a la víctima, porque el feminicidio es una penalidad mayor que el homicidio calificado, porque es con intención, alevosía y ventaja, porque eres mujer y que además está realizado por alguien que te conoce, un familiar, un ex marido, un ex novio, entonces el delito de feminicidio es mucho más grave. Entonces lo que dicen es vamos a dar la máxima protección diciendo que fue un feminicidio y si no lo fue, demuéstrame que no lo fue”.

Es inminente subrayó, que se tiene que trabajar más decididamente para proteger la vida de las mujeres, porque la escalada de violencia está imparable, recalcó.