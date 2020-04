¿Por qué usar guantes no es útil para prevenir contagios de coronavirus?

“Si yo tengo los guantes tengo envuelta la mano, pero al cabo de unos minutos es como si fuera la mano misma, y si alguien me da la mano sobre mi guante y esa persona está infectada y a través de sus manos me transmitió los virus, me los pasó a la superficie del guante. Más tarde, cuando yo me talle los ojos, o me toque la cara con el guante, también me voy a contagiar”, comentó.